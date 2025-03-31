В Госдуме предложили кабмину координировать действия Центробанка

Правительству хотят дать дополнительные полномочия для разработки основных направлений денежно-кредитной политики. Также кабмин будет отвечать за решения ЦБ по увеличению ключевой ставки.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому действия Центробанка в денежно-кредитной политике будет координировать правительство.

Согласно Федеральному конституционному закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ, кабмин обеспечивает проведение единой финансовой и денежно-кредитной политики. Поэтому правительству хотят предоставить дополнительные возможности для участия в разработке ДКП.

«Проектом федерального закона предлагается ввести положение о том, что Центральный банк должен разрабатывать и проводить единую государственную денежно-кредитную политику совместно и при координации Правительства Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

Подразумевается, что кабмин разделит ответственность за принимаемые Центральным банком решения в том числе по увеличению ключевой ставки.