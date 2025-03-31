С апреля нужно меньше документов для банка

Некоторые банки для идентификации клиентов применяет Единую биометрическую систему (ЕБС). Поэтому ЦБ решил, что дополнительные подтверждающие документы в этом случае не нужны.

С 1 апреля 2025 года на основании п. 2 Указания Банка России от 11.07.2024 № 6801-У банк не вправе требовать иные сведения и/или документы для установления и подтверждения достоверности сведений о клиенте, если они получены через ЕБС и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Это касается клиентов-физлиц, а также юрлиц-представителей, имеющих право без доверенности действовать от имени компании.

При этом ЕБС и ЕСИА могут применяться через сайт банка или их мобильное приложение.