Госдума может пересмотреть индексацию пенсий

Индексацию выплат предложили привязать не к инфляции, а к стоимости потребительской корзины пенсионеров.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил, что индексация пенсий должна быть регулярной и адекватной. Рассчитывать прибавку нужно не по уровню инфляции, а с учетом реальных трат пожилых людей.

«Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он "прибавку". Пенсионная система будто бы живет своей жизнью, где все подсчитано до копейки и согласовано, но мимо реального восприятия и, главное, увы, мимо реальных потребностей», — сказал Сергей Гаврилов.

Также он добавил, что за год стоимость сахара, хлеба, проезда и лекарств от давления выросла на 22%, а пенсию повысили только на 9%.

Кроме того, депутат предложил пересмотреть методику формирования самой потребительской корзины и сделать ее состав приближенным к актуальным тратам конкретной категории населения.