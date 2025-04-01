Налоговики: при учете счетов-фактур со старым форматом будут сложности

Завершен переходный период, когда был выбор форматов для составления электронных счетов-фактур. С 1 апреля 2025 года для счета-фактуры и универсального передаточного документа годится только формат из Приложения № 1 к приказу ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.

УФНС предупреждает: счета-фактуры, сформированные после 01.04.2025 по старому формату, будут нарушать требование НК РФ. А значит, у налогоплательщика возникнут сложности при их учете при НДС.

Но есть важный нюанс: если стороны начали документооборот до 1 апреля, то завершать его следует в том же формате, в котором он был начат. Даже если использовали старый формат документов. Главное здесь — дата выставления счета-фактуры, зафиксированная оператором ЭДО в подтверждении даты отправки.