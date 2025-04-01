⚡️ Итоги дня (и это не шутки): беременным школьницам заплатят 100 тысяч рублей, убыток «Почты России» превысил 20 млрд руб., а ученые создали интерфейс для чтения мыслей

Беременные школьницы в Кузбассе получат единовременные выплаты в 100 тыс. рублей, следует из постановления правительства региона. Аналогичные меры уже приняли власти Орловской и Брянской областей.

В 2024 году доля россиян, «вполне удовлетворенных» заработком на основной работе, достигла 61,3%, подсчитал Росстат. По сравнению с предыдущим выпуском наблюдения показатель подскочил сразу на 10,7 процентного пункта — в 2022 году об удовлетворенности доходами на работе сообщали 50,6% граждан.

Чистый убыток «Почты России» за 2024 год вырос почти в три раза — до 20,5 млрд рублей. Общая выручка компании по итогам 2024 года выросла на 3% и составила 219 млрд рублей. Убыток до налогообложения вырос в 2,8 раза — до 21,5 млрд рублей.

«Аэрофлот» сделал платным выбор мест в комфорт-классе. Услуга предварительного выбора мест доступна на рейсах компаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора». Для элитных участников программы «Аэрофлот Бонус» будут действовать скидки.

Россияне теряют интерес к ушедшим брендам одежды. Продажи брендов, ранее объявивших об уходе из России, в сегменте масс-маркет в 2025 году снизились в среднем на 35% год к году.

Ученые создали нейроинтерфейс для чтения мыслей. Система декодирует речь, анализируя сигналы двигательной коры, которая отвечает за формирование звуков. В среднем алгоритм способен декодировать порядка 48 слов в минуту, что в разы выше, чем удавалось достичь ранее.

Основатель Telegram Павел Дуров в честь Дня дурака за полчаса продал 7 тыс. первоапрельских подарков в виде кирпичей. Он заработал 57,5 млн рублей. Эксклюзив был доступен в каталоге виртуальных подарков за 8,2 тыс. рублей.