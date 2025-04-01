⚡️ Итоги дня (и это не шутки): беременным школьницам заплатят 100 тысяч рублей, убыток «Почты России» превысил 20 млрд руб., а ученые создали интерфейс для чтения мыслей

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии2
Прямо как эпидемия разразилась!
А первый "летучую мышь сожрал" орловский губер! и понеслось....
Прямо как пять лет назад из провинции Ухань.
Значит... все те заявляемые увеличения зарплат коснулись этих 10,7 процентных пунктов! Все остальные - в пролёте