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Обзоры для бухгалтера

НДФЛ иностранцев и северных работников, управление служебным авто и поездки на такси: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю.

  1. Как удержать и пересчитать НДФЛ иностранца в случаях приобретения резидентства: примеры

  2. Как начислять НДФЛ на северные надбавки и районные коэффициенты. Мини-курс

  3. Как рассчитывать НДФЛ по нерезидентам, иностранцам на патенте и ВКС в 2025 году: примеры

  4. Как наказать работника за пересылку внутренних документов по электронной почте. Мини-курс

  5. Как оформить решение о назначении директора

  6. В каких случаях работодатель должен компенсировать расходы работника на такси. Мини-курс

  7. Документы, необходимые для управления служебным автомобилем

  8. Как ИП на ПСН + УСН уменьшить налог за взносы на себя. Мини-курс

  9. Можно ли вернуть госпошлину

  10. Счет 84 бухгалтерского учета: как с ним работать. Мини-курс

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Ольга Ульянова
Пониженные ставки налога по УСН

Налоговая инспекция Удмуртии стала массово рассылать «письма счастья» мигрировавшим ИП после того, как они сдали декларации по УСН

ИП и организации, которые решились на миграцию, могут ожидать неприятные сюрпризы в 2025 году. В прошлом 2024 году мы уже стали свидетелями множества тревожных сигналов, указывающих на это.

Налоговая инспекция Удмуртии стала массово рассылать «письма счастья» мигрировавшим ИП после того, как они сдали декларации по УСН

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