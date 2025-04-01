НДФЛ иностранцев и северных работников, управление служебным авто и поездки на такси: экспертные разборы за неделю

Налоговая инспекция Удмуртии стала массово рассылать «письма счастья» мигрировавшим ИП после того, как они сдали декларации по УСН

ИП и организации, которые решились на миграцию, могут ожидать неприятные сюрпризы в 2025 году. В прошлом 2024 году мы уже стали свидетелями множества тревожных сигналов, указывающих на это.