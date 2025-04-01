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Пользователи интернета

Сайт РЖД попал под DDoS-атаку

Пользователи не могут попасть на сайт и войти в приложение РЖД, а также купить билеты онлайн. Продажи по-прежнему идут в кассах на вокзалах.

Мобильное приложение и сайт РЖД попали под массированную DDoS-атаку. Пользователи не могут приобрести билеты онлайн. На вокзалах кассы работают в штатном режиме.

«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — сказано в телеграм-канале компании.

По данным детектора сбоев, больше всего на работоспособность сайта жалуются в Санкт-Петербурге, Москве, Ярославской, Мурманской и Свердловской области.

Вчера мы писали, что хакеры атаковали сайт и мобильное приложение московского метро.

Ольга Ульянова
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