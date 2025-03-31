Хакеры взломали сайт московского метрополитена

Пассажиры не могут открыть мобильное приложение, пополнить карту «Тройка», а также не проходят платежи.

31 марта 2025 года в работе сайта и приложения московского метро произошел массовый сбой. Пользователи не могли пополнить карту «Тройка» для оплаты проезда, платежи не проходят через автоматы и валидаторы в автобусах.

По данным телеграм-канала Readovka, сайты Московского транспорта оказались под атакой украинских хакеров. Вместо портала МосМетро открывается обращение «Украинской железной дороги». Также пользователи заметили, что если заходить на сайт через VPN, то сайт работает без проблем.

В Департаменте транспорта Москвы подтвердили сбой в работе приложения, однако причиной временных трудностей назвали технические работы.