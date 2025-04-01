Камеры зафиксировали нарушения ПДД на сумму свыше 149 млрд рублей

На камеры попали 236,6 млн нарушений правил дорожного движения. Сумма штрафов за год выросла на 8,3 млн рублей.

В 2024 году сумма штрафов за нарушения ПДД, которые попали на камеры, превысила 149 млрд рублей. Это на 8,3 млн рублей больше, чем в 2023 году.

С помощью фото- и видеофиксации нарушений на дорогах вынесли 236,6 млн постановлений. Из общей суммы в размер 149,2 млрд рублей водители оплатили почти 84,8 млрд (данные на конец 2024 года). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистику ГАИ.

Для сравнения в 2023 году с помощью камеры внесли 220,9 млн постановлений на 140,9 млрд рублей. Под конец 2023 года нарушители успели оплатить штрафы на 76,5 млрд рублей.

Всего в 2024 году сотрудники ГАИ возбудили свыше 255 млн административных дел, где были нарушения ПДД. Штраф оформили на 176,3 млрд рублей. Больше всего постановлений пришлось на Москву, Московскую область и Татарстан.