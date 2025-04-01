✔ Госдума запретила навязывать клиентам допуслуги

Продавцы товаров, работ и услуг смогут предоставлять клиентам дополнительные услуги, но только с их письменного согласия.

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о запрете навязывать любые дополнительные услуги. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

«Принуждение к невыгодным покупкам бьет по кошельку, люди несут неоправданные расходы на товары и услуги, которые им вовсе не нужны. Необходимо защитить граждан от недобросовестных продавцов и излишних трат», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Продавцы, исполнители и агрегаторы смогут продавать товары и услуги, но только с письменного согласия клиентов. Проставлять автоматические галочки больше нельзя.

Также запрещено формулировать условия соглашений таким образом, чтобы в них было изначальное согласие потребителя.

Клиенты смогут вернуть деньги за товары или услуги, которые были им предоставлены без согласия. Это требование нужно удовлетворить в течение 3 дней с момента его получения.