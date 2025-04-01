Президент подписал закон о создании госсистемы противодействия кибермошенникам

Положено начало созданию государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Это федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ. Он организует взаимодействие Генпрокуратуры, Следственного комитета, ЦБ, банков, операторов связи, федеральных органов исполнительной власти и организаций из перечня Правительства для оперативного предупреждения, выявления и пресечения правонарушений и преступлений кибермошенников.

Для защиты денежных средств населения закон предусматривает мероприятия по противодействию выдаче наличных в банкоматах без добровольного согласия клиента. В том числе установление периода охлаждения.

Банки будут обязаны ограничить выдачу наличных в банкомате суммой до 100 тысяч рублей в месяц, если в соответствующей базе отражены случаи и попытки переводов без добровольного согласия клиента.

Кроме того, банк обязан обеспечить клиенту – физлицу возможность уполномочить третье лицо подтверждать:

его переводы в пользу иных третьих лиц;

получение клиентом наличных с банковских счетов, в том числе через банкомат.

Также закон запрещает микрофинансовым организациям упрощенно идентифицировать клиента для заключения договора на потребкредита, заем.

Как сообщает сайт Кремля, для защиты граждан от телефонных звонков мошенников новый закон предусматривает в том числе следующие меры:

запрет использовать для информирования иностранные мессенджеры госструктурам, банкам, операторам связи, владельцам агрегаторов информации о товарах (услугах), владельцам соцсетей, владельцам сервисов размещения объявлений;

запрет массовых и/или автоматических телефонных вызовов в сети связи общего пользования без предварительного согласия абонента;

обязанность оператора мобильной связи прекратить рассылку абоненту, направившему ему отказ от ее получения;

физлица могут установить запрет на заключение договоров на услуги мобильной связи;

запрет на передачу абонентом своего номера третьим лицам, за исключением членов его семьи и/или близких родственников ;

вводится маркировка для абонента телефонных вызовов, инициированных юрлицом или ИП.

Закон начнет действовать с 1 июня 2025 года, кроме отдельных положений.