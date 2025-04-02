Совет Федерации предложил регистрировать хостинг-провайдеров как владельцев серверов

Власти намерены снизить административную нагрузку на провайдеров хостинга, чтобы несколько компаний не подавали в ведомства одни и те же сведения.

В Совете Федерации предложили Минцифры пересмотреть деятельность провайдеров хостинга. Власти хотят отделить тех, у кого есть серверное оборудование, от вторичных поставщиков. Это позволит избавить сферу от лишнего регулирования.

Сейчас при оказании услуг может работать не только первичный поставщик — компания, которая предоставляет услуги хостинга, но и вторичный — организации, арендующие сервера и продающие их. Такая схема обязывает обе компании регистрироваться в реестре Роскомнадзора, пишет «Коммерсант».

«Так как обе организации функционируют на одной и той же инфраструктуре, происходит дублирование, а возможно, и многократное повторение сведений в перечне, что приводит к излишнему административному бремени для бизнеса и затрудняет мониторинг и регулирование данного сегмента рынка», — сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Также провайдер, который предоставляет мощности для размещения ГИС, должен включать в перечень информацию, которая есть только у самого владельца ГИС, а у провайдера ее нет.

В Минцифры уже формируют «консолидированную позиция по этому вопросу».