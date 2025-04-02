Если сервис ФНС проверки счетов-фактур сообщает об ошибке: налоговики подсказали, что делать

Для целей НДС проверить правильность заполнения идентификационных реквизитов контрагентов — юрлиц и ИП — по данным ЕГРН в счетах-фактурах можно с помощью онлайн-сервиса ФНС «Проверка корректности заполнения счетов-фактур».

При этом проверить в сервисе «Проверка корректности заполнения счетов-фактур» ИНН физлиц-не ИП нельзя, уточняет УФНС.

Он позволяет избежать ошибок в сдаваемых сведениях из книг покупок, продаж и журналов учета счетов-фактур в части заполнения ИНН, КПП контрагентов и сэкономить время на их проверку. Кроме того, он предусматривает возможность проверки контрагента на дату совершения сделки.

Ситуация Решение Сервис сообщил об ошибке в идентификационных реквизитах контрагентов Сначала следует проверить правильность ввода данных и повторить проверку Данные по контрагенту введены согласно указанному в счете-фактуре, но сервис сообщает об ошибке Необходимо направить информацию контрагенту, чтобы он проверил свои данные и при необходимости их скорректировал Сервис сообщил об ошибке в учетных данных Нужно заполнить форму обращения в налоговые органы по месту учета и по возможности прикрепить отсканированную копию свидетельства о постановке на учет

Обращения, к которым приложена копия правоустанавливающего документа, рассматривают в первоочередном порядке.

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