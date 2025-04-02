Роструд: порядок ведения личных дел работников законом не установлен

Роструд в контексте согласия на обработку персональных данных спросили, имеет ли работодатель право хранить в личном деле копии паспорта, СНИЛС, ИНН и т. д. И если да, то для чего хранятся копии — какую цель указать в согласии по персданным.

Онлайнинспекция.рф при Роструде разъяснила, что законом порядок ведения личных дел работников не установлен.

Хранение копий паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельств о рождении детей, о браке, документов об образовании, военного билета и т. д. в личных делах допустимо только с письменного согласия сотрудников. Без него копии следует вернуть или уничтожить.

По поводу цели обработки работодателем персональных данных сотрудников Роструд указал, что это вопрос к Роскомнадзору.

Научим составлять кадровую документацию, вести трудовые книжки и проводить любые важные для кадровика операции в 1С:ЗУП на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Сейчас вы можете купить курс за 4 200 рублей или оформить годовую подписку Клерк.Премиум за 6 000 рублей и получить доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка».