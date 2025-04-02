Центробанк не исключает возможности поднять ключевую ставку

Зампред Центробанка Алексей Заботкин рассказал, что регулятор не исключает дальнейшего увеличения ключевой ставки. Такое решение совет директоров примет, если траектория снижения инфляции будет выше, чем в прогнозе.
«Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки. Если не на следующем заседании, то в дальнейшем. Если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз — 7-8% на этот год и 4% в следующем», — сказал Заботкин.
Очередное заседание ЦБ состоится 25 апреля 2025 года. На предыдущем собрании совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
Недавно мы писали, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил возможности снижения ключевой ставки на следующем заседании ЦБ.
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