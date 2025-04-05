Ставка по вкладам на полгода упала ниже 20% впервые за шесть месяцев

Ставки по вкладам в топ-20 банков продолжают падать вниз.

По состоянию на среду 2 апреля 2025 года средняя ставка в топ-20 банках составила 20,17% по трехмесячным вкладам, 19,99% по полугодовым и 19,02% по годовым вкладам.

Об этом говорят данные Индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги по топ-20 банкам по объему средств населения. В расчете вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев. Пресс-релиз есть у «Клерка».

Ставка по полугодовым вкладам долгое время держалась на уровне выше 20%. Но 2 апреля она упала ниже этого рубежа. Крайний раз средняя ставка по полугодовым вкладам в топ-20 была ниже 20% 28 октября 2024 года. Именно с тех пор ключевая ставка держится на уровне 21%.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке 25 апреля. С момента прошедшего заседания 21 марта ставки понизили шесть банков из топ-20.

Относительно последнего заседания регулятора средняя ставка по полугодовым вкладам снизилась на 0,21 п.п., по годовым – на 0,18 п.п., по трехмесячным – на 0,14 п.п.