Минимальный налог по УСН за 2024 год идет в расходы в 2025 году

Разницу между обычным и минимальным налогом за 2024 год можно учесть в составе расходов в 2025 году (или позже).

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Ограничения по срокам признания этой разницы в расходах нет (письмо Минфина от 18.01.2013 № 03-11-06/2/03).

Если получен убыток, то размер минимального налога – это и есть разница между ним и обычным (который равен нулю).

Но включать в расходы минимальный налог надо только при расчете годового налога. При расчете авансов учитывать этот расход нельзя (письмо Минфина от 05.06.2010 № 03-11-06/2/92).

То есть при расчете аванса по УСН за 1 квартал 2025 года минимальный налог за 2024 год не учитывается. Его можно учесть только при расчете налога за год — в 4 квартале 2025 года.

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