47% россиян мечтают не работать и иметь пассивный доход

Несмотря на то, что большинство россиян мечтает о пассивном доходе, у 43% пока что нет четкого плана, как увеличить свой доход.

Самая распространенная финансовая мечта россиян — перестать работать и жить на пассивный доход. Такой вариант выбрали 47% участников опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».

21% хотели бы создать что-то значимое, чтобы достичь самореализации. 13% желают купить недвижимость на море, в столице или за границей, 10% хотят открыть собственный бизнес — кафе, магазин, салон или студию, а 9% жаждут отправиться в кругосветное путешествие. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

Чтобы осуществить задуманное, 8% участникам опроса будет достаточно 1 млн рублей, 12% — от 1 до 5 млн, 31% — от 5 до 15 млн, 32% — от 15 до 50 млн. Сумму свыше 50 млн назвали 17% россиян.

30% респондентов собираются искать дополнительные источники дохода с возможностью карьерного роста, 19% планируют оптимизировать расходы и увеличить накопления, вкладывать средства в акции и облигации будут 5%, а еще 3% думают заняться трейдингом или сделками с криптовалютами.

Стоит отметить, что у 43% пока что нет четкого плана, как нарастить доходность. Однако заполучить нужную сумму в течение пяти лет собираются 15% россиян, 28% хотят достичь цели за 5-10 лет, 34% — за 10-20 лет, а 23% готовы растянуть достижение своих финансовых целей более чем на 20 лет.