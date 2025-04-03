В ЕАЭС упростят механизм подтверждения происхождения товаров

Сейчас импортерам сложно могут доказать, что они закупают товары в дружественных странах. Страны ЕАЭС собираются упростить этот механизм: вместо двух сертификатов будет достаточно одного.

Евразийская экономическая комиссия хочет упростить процедуры подтверждения происхождения импортных товаров. Изменения начали обсуждать еще в середине 2024 года.

Среди предложений — сократить число обязательных документов. Пока что импортерам нужно предоставлять два сертификата, чтобы показать, из какой страны поставляется товар. Один из них — преференциальный — для получения специальных льгот, которые положены стране-партнеру, или для односторонних тарифных послаблений. Второй сертификат нужен для подтверждения непреференциального происхождения товаров. Его используют для применения антидемпинговых пошлин. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно запланированным изменениям, импортерам больше не понадобится предоставлять сразу два документа. Для подтверждения страны происхождения товара будет достаточно только преференциального сертификата.