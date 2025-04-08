ЦОК ПРЕМ статья (643510) 09.04 Мобильный
Воинский учет

Военкомат по месту нахождения компании уведомлять не нужно, если работник из другого города. Но важен факт проживания

Военнообязанный сотрудник должен стоять на воинском учете по месту своего проживания, а не места нахождения работодателя.

Организации часто берут на работу сотрудников из других городов, в том числе не из своего региона. В этом случае сведения о приеме на работу направляют в военкомат, в котором новый работник стоит на воинскому учете (по месту прописки). Срок — в течение 5 дней.

Военкомат по месту нахождения организации уведомлять не нужно.

Если же работник по факту проживает в городе (ином населенном пункте), где расположен работодатель, он обязан встать на воинский учет в военкомат по месту проживания, даже если у него нет регистрации по адресу проживания. Тогда сведения о его приеме компания должна направить в соответствующий военкомат для постановки на учет.

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