Военкомат по месту нахождения компании уведомлять не нужно, если работник из другого города. Но важен факт проживания

Военнообязанный сотрудник должен стоять на воинском учете по месту своего проживания, а не места нахождения работодателя.

Организации часто берут на работу сотрудников из других городов, в том числе не из своего региона. В этом случае сведения о приеме на работу направляют в военкомат, в котором новый работник стоит на воинскому учете (по месту прописки). Срок — в течение 5 дней.

Военкомат по месту нахождения организации уведомлять не нужно.

Если же работник по факту проживает в городе (ином населенном пункте), где расположен работодатель, он обязан встать на воинский учет в военкомат по месту проживания, даже если у него нет регистрации по адресу проживания. Тогда сведения о его приеме компания должна направить в соответствующий военкомат для постановки на учет.