Военкомат по месту нахождения компании уведомлять не нужно, если работник из другого города. Но важен факт проживания

Организации часто берут на работу сотрудников из других городов, в том числе не из своего региона. В этом случае сведения о приеме на работу направляют в военкомат, в котором новый работник стоит на воинскому учете (по месту прописки). Срок — в течение 5 дней.
Военкомат по месту нахождения организации уведомлять не нужно.
Если же работник по факту проживает в городе (ином населенном пункте), где расположен работодатель, он обязан встать на воинский учет в военкомат по месту проживания, даже если у него нет регистрации по адресу проживания. Тогда сведения о его приеме компания должна направить в соответствующий военкомат для постановки на учет.
Правильно ставить и снимать сотрудника с воинского учета, вести документацию и сверять данные с военкоматом научим на онлайн-курсе «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С». Вы получите образцы всех документов по правилам 2025 года и отработаете навыки по ведению воинского учета в 1С:ЗУП. Сейчас вы можете купить курс по акции за 4 900 рублей вместо
16 000 рублей.
Начать дискуссию