👓 Очки не облагаются НДС

Согласно подп. 24 п. 2 ст. 149 НК, от НДС освобождены услуги аптечных организаций по изготовлению или ремонту очковой оптики (за исключением солнцезащитной).
А как быть организациям и ИП, которые не являются аптечными организациями?
Минфин в письме от 21.11.2024 № 03-07-07/116176 советует придерживать позиции, высказанной им ранее в письме от 15.10.2007 № 03-07-15/146.
Там сказано, что если есть лицензия, то НДС-льгота по очкам будет и у НЕаптек.
В ноябрьском письме Минфин также уточнил, что если деятельность не лицензируется, то для освобождения от НДС лицензия не нужна.
Ранее Минфин в письме от 17.05.2021 № 03-07-07/37361 пояснял, что линзы освобождаются от НДС, даже если они с нулевыми диоптриями, ведь они помогают при астигматизме.
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