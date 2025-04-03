👓 Очки не облагаются НДС

Неважно, кто изготавливает и ремонтирует очки для плохого зрения – аптека или оптика, либо просто некая организация или ИП. Льгота по НДС все равно есть.

Согласно подп. 24 п. 2 ст. 149 НК, от НДС освобождены услуги аптечных организаций по изготовлению или ремонту очковой оптики (за исключением солнцезащитной).

А как быть организациям и ИП, которые не являются аптечными организациями?

Минфин в письме от 21.11.2024 № 03-07-07/116176 советует придерживать позиции, высказанной им ранее в письме от 15.10.2007 № 03-07-15/146.

Там сказано, что если есть лицензия, то НДС-льгота по очкам будет и у НЕаптек.

В ноябрьском письме Минфин также уточнил, что если деятельность не лицензируется, то для освобождения от НДС лицензия не нужна.

Ранее Минфин в письме от 17.05.2021 № 03-07-07/37361 пояснял, что линзы освобождаются от НДС, даже если они с нулевыми диоптриями, ведь они помогают при астигматизме.