В Госдуме предложили ввести налоговый вычет с расходов на свадьбу

Депутат хочет, чтобы супруги получали до 300 тысяч рублей с расходов на организацию свадьбы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложил ввести налоговый вычет, который позволит молодоженам вернуть до 300 тыс. рублей с расходов на торжество.

«Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа», — сказал Станислав Наумов.

Налоговый вычет будет можно оформить в течение трех лет после заключения брака. Для его получения достаточно подтвердить расходы на услуги свадебных агентств, фотографа, видеооператора, кейтеринга, а также на аренду зала. Предполагается, что один супруг вернет не больше 150 тыс. рублей.

По мнению Наумова, идея с налоговым вычетом будет стимулировать вступать в брак молодых людей с небольшими финансовыми возможностями.