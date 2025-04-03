Компании на ОСНО: что и когда сдавать по итогам 1 квартала 2025

Подтверждение основного вида деятельности в СФР — заявление и справка о подтверждении вида деятельности. Сдается не позднее 15 апреля, причем в последний раз. С 2026 года основной вид деятельности для тарифов взносов на травматизм будет браться из ЕГРЮЛ.



2. Декларация НДС — новая форма КНД 1151001 (приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024) – срок сдачи 25 апреля только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 апреля, 28 мая и 30 июня (т. к. 28.06 выходной).



3. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи в Соцфонд — 25 апреля. Взносы на травматизм уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.



4. Декларация по налогу на прибыль — новая форма КНД 1151006 (приказ ФНС № ЕД-7-3/830@ от 02.10.2024) – срок сдачи 25 апреля. Налог уплачивается не позднее 28 апреля.



5. Расчет по страховым взносам — КНД 1151111 (приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 13.09.2024) — срок сдачи в ИФНС 25 апреля. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца, с учетом переноса выходных.



6. 6-НДФЛ (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) — 25 апреля.

7. Отчет об операциях с товарами прослеживаемости, совершенных во 1 кв. 2025 (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую — 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде.



8. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 апреля.



9. Уведомление об исчисленных налогах за 1 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается не позднее 25 апреля. Срок уплаты — не позднее 28 апреля.