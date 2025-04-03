⚡️ Итоги дня: 93% недовольны качеством новостроек, Татьяна Ким снова самая богатая женщина в РФ, а за сдачу аккаунта в аренду могут посадить на 10 лет

Среди опрошенных россиян 93% новоселов недовольны качеством квартир в новостройках, особенно дефектами окон и кривыми стенами.

Родителям предложили возвращать 20% от стоимости путевок для детей. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Татьяна Ким, возглавляющая объединенную компанию Wildberries и Russ, в пятый раз признана самой богатой женщиной России по версии Forbes с состоянием в 4,6 млрд долларов.

В МВД предупредили об уголовной ответственности за сдачу в аренду аккаунтов в WhatsApp. Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.

Мошенники стали размещать объявления с предложением стать актерами массовых сцен. Жертвы приходили на собеседование, подписывали договор и дополнительное соглашение. На самом деле эти документы были заявками на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.

Нейросеть впервые смогла пройти тест Тьюринга, говорится в исследовании ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего. GPT-4.5 приняли за человека в 73% случаев против 63% у живых участников эксперимента.

«Яндекс» запустил «Нейроэксперта» — сервис для работы с документами, презентациями и ссылками. «Нейроэксперт» умеет пересказывать содержание документов, делать выводы из полученной информации, сравнивать данные и генерировать тексты в заданном стиле. Сейчас доступна бета-версия, воспользоваться ею смогут все пользователи «Яндекса».

Акции Xiaomi упали более чем на 6% после сообщений о смертельном ДТП с участием электромобиля SU7. Авария произошла 29 марта 2025 года в Китае: электроседан SU7 влетел в бетонное ограждение на скорости 116 км/ч и загорелся.