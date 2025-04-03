Продавцам и производителям алкоголя смягчат критерии проверок

Пользователи ЕГАИС смогут в течение 180 дней передавать информацию о производстве и продаже алкоголя без риска назначения проверки. Раньше срок был до 90 дней.

Минфин выпустил приказ от 17.03.2025 № 36н, по которому до 180 дней продлили возможность внести информацию об объеме производства или продаж алкоголя в ЕГАИС.

Если в течении этого времени в системе не будет данных, то это сочтут поводом для назначения проверки. Пока что индикатором риска считают отсутствие данных в течение 90 дней.

Приказ распространяется на компании, которые продают или производят этиловый спирт, алкогольную и спиртсодержащую продукцию, за исключением производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с производственной мощностью менее 100 тысяч декалитров в год и сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Также Минфин увеличил лимит для отмены в ЕГАИС поставки алкоголя, промаркированного специальными федеральными марками. Если раньше допускалось отменить 5% от общего объема продукции, то теперь — 7%. Нарушение лимита станет риском назначения проверки бизнеса.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.