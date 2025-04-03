Глава Российского экспортного центра: у нас лучшая в мире госсистема поддержки экспорта

«Почему мы имеем лучшую в мире государственную систему поддержки экспорта?», — это не вопрос Владимира Путина, а вопрос-отверждение гендиректора РЭЦ.

«В 2019 году был сформирован национальный проект и началось формирование самой лучшей в мире, – а я подтвержу это на цифрах, – системы поддержки экспорта, которая состоит из трех элементов. Это инструменты, они содержались в национальном проекте, они были обеспечены ресурсами и, соответственно, инфраструктура, которая эти инструменты предоставляла.

Почему мы имеем лучшую в мире государственную систему поддержки экспорта? С 2018-го по 2021 год наш несырьевой экспорт вырос на 28 процентов, то есть он рос темпами значительно выше мировых. В 2021 году мы имели абсолютный рекорд по несырьвому экспорту.

2022 год – санкции. Начался второй этап жизни, эволюции системы поддержки экспорта. Основная задача этого этапа заключалась в том, чтобы перенастроить разорванные торговые связи, переориентироваться на рынки дружественных стран.

В конце прошлого года, мы считаем, мы этот этап завершили – завершили достаточно результативно, потому что сейчас в структуре нашей торговли несырьевого экспорта 85 процентов составляют дружественные страны. По итогам прошлого года наш несырьевой экспорт в дружественные страны вырос на 8 процентов в физическом выражении», — рассказала Вероника Никишина.