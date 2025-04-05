Туристические объекты начали выходить из тени

С начала 2025 года более 3,2 тыс. средств размещения прошли самооценку и вошли в реестр Росаккредитации. Более половины – 1,7 тыс. – ранее официально нигде не значились.

Таким образом туристический рынок выходит из тени и начинает работать в правовом поле.

В марте объем заявок в Росаккредитацию на самооценку вырос на 26% по сравнению с февралем. Регионы готовятся к проверкам туробъектов. Для удобства их работы Росаккредитация создала личные кабинеты в ФГИС «Гостеприимство», 78 субъектов к ним подключились.

Основное внимание — на гостиницы, которых пока нет в реестре, но они активно принимают туристов.

«Мы видим поток заявок на самооценку и ждем его увеличения в преддверии высокого сезона. Кроме того, с 1 марта региональные власти начали выполнять функции контроля за гостиничным рынком и принимают меры в адрес нарушителей требований. Чтобы избежать внимания контролеров, следует ускориться и пройти самооценку, не дожидаясь 1 сентября 2025 года», – отметил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

С момента запуска в январе система Росаккредитации была доработана. Для каждого типа средств размещения – гостиницы, кемпинги, базы отдыха и санатории – своя понятная схема самооценки. Если первоначальную заявку отклонили, туробъекту не нужно начинать самооценку с нуля: уже внесенные данные остаются в системе.

Для средств размещения в новых регионах, а также объектов, у которых в принципе не может быть адреса, введена возможность пройти самооценку, указав данные вручную. Ранее это можно было сделать только по геолокации в мобильном приложении и подтверждением адреса из других госинформсистем.

До 1 сентября 2025 владельцы всех средств размещения должны пройти самооценку и внести в реестр документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям. Это касается и тех, кто уже в реестре, но был перенесен из предыдущего реестра. Только такие объекты смогут продолжить работу после 01.09.2025 и попадать в туристические агрегаторы.