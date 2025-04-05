1 апреля начал действовать первый современный ГОСТ на винные карты

Он впервые детально описывает наилучшие практики по содержанию винных карт на предприятиях питания.

ГОСТ Р 71775-2024 «Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт» утвержден приказом Росстандарта от 11.11.2024 № 1627-ст.

В нем приведены особенности винной карты российской винодельческой продукции, а также рекомендации по количеству позиций отечественного в винных картах предприятия – 20% от общего количества наименований вин.

В ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, есть рекомендации по расположению вин в основных разделах классической карты и по описанию продукции.

В винной карте рекомендовано указывать наименование вина обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческую зону/район, страну происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции.

Ранее не было современных стандартизированных требований к винным картам на предприятиях питания и требований к российской винодельческой продукции. Главная цель ГОСТа — сделать винные карты в ресторанах и кафе удобными для потребителей: читаемыми и информативными.

Этот национальный стандарт разработан Роскачеством и Федерацией рестораторов и отельеров.

ГОСТ носит рекомендательный характер, подчеркивает Роскачество.