Власти хотят быстрее блокировать фальсификат на кассах

Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский подготовил поправки, которые позволят оперативно блокировать на кассах продажу фальсификата.

«Мы создали в России единственную в мире систему маркировки товаров, которая позволяет защищать здоровье нашей нации, вложили в нее огромное количество средств. Она бы могла начать себя окупать, но мы до сих пор ее использовать в полную силу не можем», — сказал Сергей Лисовский.

Также он направил обращение руководителю аппарата правительства Дмитрия Григоренко с предложением дать Роспотребнадзору право выносить постановления о запрете или приостановке продаж продукции, которая не соответствует требованиям.

Сейчас запретить продажу товаров с обязательной маркировкой могут органы госконтроля, а ограничить оборот можно только в судебном порядке.