👍 В бесплатном сервисе «Клерка» «Проверка контрагентов» обновились данные. Теперь и 2024 год!

Организации до 31 марта 2025 года сдали в ГИРБО бухгалтерскую отчетность за 2024 год. Поэтому ФНС начала обновлять финансовые показатели компаний.

Недавно «Клерк» перезапустил бесплатный сервис «Проверка контрагентов». Наша база ежедневно обновляется, поэтому вы всегда сможете узнавать достоверную и актуальную информацию о контрагенте.

Сервис может найти нужную вам компанию по ИНН, ОГРН или наименованию. Поиск работает от 3-х символов. Мы предоставляем анализ финансов контрагента: будет видна его бухгалтерская отчетность с 2012 года и теперь по 2024 год включительно, баланс, движение средств, налоги, пени и недоимки. Все это в понятных таблицах и графиках.

Вот, например, данные по ООО «АФФИНИТИ ИНДЕКС» за 2024 год:

Что такое «Проверка контрагентов» на «Клерке» и детали смотрите здесь.

Проверьте своих контрагентов уже сейчас! Мы соберем статистику судебных дел бизнеса, систематизируем их по сторонам, статусам, суммам и категориям суда. Также покажем связанные и аффилированные компании.

Вы сможете увидеть лицензии, которые выданы компании и другую полезную информацию.

Дадим общую оценку деятельности вашего партнера, которая пригодится перед подписанием договора или до оплаты счетов. Это позволит вам избежать рисков.

Вы увидите всю информацию о контрагентах в одном месте, обрабатываем данные 40+ источников и ежедневно проверяем их.

Сервис будет полезен для бухгалтера, директора, ИП, специалиста службы безопасности, юриста.