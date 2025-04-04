У Wildberries появился свой Pay-сервис для оплаты покупок на сторонних сайтах

Чтобы не вводить информацию о банковской карте, теперь можно оплачивать покупки через WB Pay.

Компания Wildberries & Russ запустила сервис WB Pay для быстрой и удобной оплаты на сторонних сайтах и в приложениях.

Pay-сервис доступен всем покупателям в России, которые пользуются мобильным приложением Wildberries.

«Увидев кнопку WB Pay в любом онлайн-магазине, пользователи могут совершить оплату всего в несколько кликов», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркептлейса.

Покупки с WB Pay оплачиваются через сохраненные карты в личном кабинете Wildberries. Это сэкономит время, не придется вводить информацию о банковской карте вручную.

Нужно нажать на кнопку WB Pay в интерфейсе интернет-магазина, перейти в приложение Wildberries с помощью всплывающего пуша и подтвердить оплату. Кроме того, покупатели смогут сохранить WB Pay для оплаты в конкретном магазине и потом оплачивать покупки без перехода в приложение маркетплейса.