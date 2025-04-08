Заполните форму 6-НДФЛ вместе с экспертом на новом мастер-классе

Масштабные изменения по НДФЛ с 2025 года затронули не только шкалу ставок, но и отчетность по НДФЛ. Как она изменилась после введение прогрессивной шкалы НДФЛ и как составить форму без ошибок, вы узнаете на новом мастер-классе «Заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал». Вместе с экспертом разберете каждую строку в отчете и сможете заполнить новую форму под его руководством.
Мастер-класс — это наш новый формат тренинга, который на 100% ориентирован на практику.
В первой части мастер-класса эксперт подробно расскажет о структуре рассматриваемого отчета и объяснит, как заполнить каждую строку. Вторая часть посвящена отработке знаний, в режиме реального времени вы сможете составить отчет под чутким руководством эксперта. Он также ответит на любые вопросы, которые будут у вас возникать в процессе заполнения формы.
Что разберем на мастер-классе
Прогрессивная шкала ставок НДФЛ и 6-НДФЛ.
Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2025 году.
Заполняем построчно 6-НДФЛ.
Как проверить расчеты в 6-НДФЛ.
Как сдавать уточненный и нулевой 6-НДФЛ.
Штраф за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ.
Кто проводит мастер-класс
Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Мастер-класс «Заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал» пройдет 24.04.2025 г. в 13:00 МСК!
Новый мастер-класс «Заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал» уже доступен в подписке Клерк.Премиум. Подключайтесь к эфиру! Если вы не сможете присутствовать на встрече — не беда, воспользуйтесь полезными советами позже, потому что запись мастер-класса уже будет в подписке.
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Комментарии1
В 1С косячная форма. Неудержанный налог задвоился. У нас всегда все идет по ЗП, поэтому отчет можно сформировать хоть 1 числа. А вот в форме косяк. Разбираются до сих пор. Просто возмутительно.