Заполните форму 6-НДФЛ вместе с экспертом на новом мастер-классе

До 25 апреля бухгалтеры должны сдать форму 6-НДФЛ. Разберемся с экспертом, как заполнить отчет без ошибок на новом мастер-классе «Заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал».

Масштабные изменения по НДФЛ с 2025 года затронули не только шкалу ставок, но и отчетность по НДФЛ. Как она изменилась после введение прогрессивной шкалы НДФЛ и как составить форму без ошибок, вы узнаете на новом мастер-классе «Заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал». Вместе с экспертом разберете каждую строку в отчете и сможете заполнить новую форму под его руководством.

Мастер-класс — это наш новый формат тренинга, который на 100% ориентирован на практику.

В первой части мастер-класса эксперт подробно расскажет о структуре рассматриваемого отчета и объяснит, как заполнить каждую строку. Вторая часть посвящена отработке знаний, в режиме реального времени вы сможете составить отчет под чутким руководством эксперта. Он также ответит на любые вопросы, которые будут у вас возникать в процессе заполнения формы.

Что разберем на мастер-классе

Прогрессивная шкала ставок НДФЛ и 6-НДФЛ. Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2025 году. Заполняем построчно 6-НДФЛ. Как проверить расчеты в 6-НДФЛ. Как сдавать уточненный и нулевой 6-НДФЛ. Штраф за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ.

Кто проводит мастер-класс

Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Мастер-класс «Заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал» пройдет 24.04.2025 г. в 13:00 МСК!

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