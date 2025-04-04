В 1С для каждой операции с маркетплейсом нужно выделить свой счет

Операции с маркетплейсами можно отразить в 1С, для этого нужно внести контрагентов в программу. Для каждого маркетплейса можно создать как отдельного контрагента, так и общего.
Для учета операций с торговыми площадками создают специальные счета. Например, «Продажи через маркетплейсы», «Комиссии маркетплейсов».
Сделки нужно отразить документами «Продажи» или «Расходная накладная». Они будут зависеть от типа операции. В документах указывают контрагента (маркетплейс), товар или услугу.
Комиссии, которые площадки удерживают с продавцов, также нужно учитывать на отдельном счете. Этот документ связывают с продажами, чтобы отразить полные данные о всех тратах.
Узнайте больше о том, как вести бухгалтерию при работе с маркетплейсами. Приходите на бесплатный вебинар «Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС». Он состоится 10 апреля в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Первичные документы при работе с маркетплейсами.
Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.
Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами.
НДС на УСН в 1С.
Проверки ФНС селлеров: что проверяют.
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Ждем вас на вебинаре 10 апреля в 11:00 мск!
Начать дискуссию