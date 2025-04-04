В 1С для каждой операции с маркетплейсом нужно выделить свой счет

Чтобы не запутаться в расчетах, в программе 1С можно создать специальные счета, где будут и продажи товаров, и комиссии площадок.

Операции с маркетплейсами можно отразить в 1С, для этого нужно внести контрагентов в программу. Для каждого маркетплейса можно создать как отдельного контрагента, так и общего.

Для учета операций с торговыми площадками создают специальные счета. Например, «Продажи через маркетплейсы», «Комиссии маркетплейсов».

Сделки нужно отразить документами «Продажи» или «Расходная накладная». Они будут зависеть от типа операции. В документах указывают контрагента (маркетплейс), товар или услугу.

Комиссии, которые площадки удерживают с продавцов, также нужно учитывать на отдельном счете. Этот документ связывают с продажами, чтобы отразить полные данные о всех тратах.

Узнайте больше о том, как вести бухгалтерию при работе с маркетплейсами. Приходите на бесплатный вебинар «Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС». Он состоится 10 апреля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Первичные документы при работе с маркетплейсами. Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы. Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами. НДС на УСН в 1С. Проверки ФНС селлеров: что проверяют.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 10 апреля в 11:00 мск!