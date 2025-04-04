📅 Ежемесячная отчетность компаний на ОСНО во 2 квартале 2025: виды и сроки сдачи

Организациям, работающим на общей системе налогообложения (ОСНО), необходимо соблюдать сроки сдачи отчетности во втором квартале 2025 года.

3 апреля — по НДФЛ, удержанному с 23.03 по 31.03.2025;

25 апреля — по НДФЛ, удержанному с 01.04 по 22.04.2025;

5 мая (т. к. 03.05 выходной) — по НДФЛ, удержанному с 23.04 по 30.04.2025;

25 мая — по НДФЛ, удержанному с 01.05 по 22.05.2025 и страховым взносам за апрель;

3 июня — по НДФЛ, удержанному с 23.05 по 31.05.2025;

25 июня — по НДФЛ удержанному с 01.06 по 22.06.2025 и взносам за май.

Сроки перечисления в бюджет: 7 апреля (т. к. 05.04 выходной), 28 апреля, 5 мая, 28 мая, 5 июня, 30 июня (т. к. 28.06 выходной).



3. ЕФС-1, подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» (постановление Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п). Сдается:

на следующий рабочий день — после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

на следующий рабочий день — после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

не позднее 25 апреля, 25 мая и 25 июня — при кадровых переводах сотрудников или их переходе на электронную трудовую книжку (ЭТК).

Что и когда сдавать по итогам 1 квартала 2025 компаниям на ОСНО, мы приводили здесь.