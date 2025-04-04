ЦОК ОК УСН (2) 03.04 Мобильный
Налоговая отчетность

📅 Ежемесячная отчетность компаний на ОСНО во 2 квартале 2025: виды и сроки сдачи

Организациям, работающим на общей системе налогообложения (ОСНО), необходимо соблюдать сроки сдачи отчетности во втором квартале 2025 года.

  1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС — КНД 1151162 (приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@). Сдается 26 мая (за апрель) и 25 июня (за май).

    2. Уведомления на ЕНП об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов — КНД 1110355 (приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается:

  • 3 апреля — по НДФЛ, удержанному с 23.03 по 31.03.2025;

  • 25 апреля — по НДФЛ, удержанному с 01.04 по 22.04.2025;

  • 5 мая (т. к. 03.05 выходной) — по НДФЛ, удержанному с 23.04 по 30.04.2025;

  • 25 мая — по НДФЛ, удержанному с 01.05 по 22.05.2025 и страховым взносам за апрель;

  • 3 июня — по НДФЛ, удержанному с 23.05 по 31.05.2025;

  • 25 июня — по НДФЛ удержанному с 01.06 по 22.06.2025 и взносам за май.

Сроки перечисления в бюджет: 7 апреля (т. к. 05.04 выходной), 28 апреля, 5 мая, 28 мая, 5 июня, 30 июня (т. к. 28.06 выходной).

3. ЕФС-1, подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» (постановление Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п). Сдается:

  • на следующий рабочий день — после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

  • на следующий рабочий день — после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

  • не позднее 25 апреля, 25 мая и 25 июня — при кадровых переводах сотрудников или их переходе на электронную трудовую книжку (ЭТК).

Что и когда сдавать по итогам 1 квартала 2025 компаниям на ОСНО, мы приводили здесь.

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