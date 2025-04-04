Григоренко: Россия – один из лидеров по количеству пользователей электронных госуслуг

Зампредседателя Правительства – руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко принял участие в переговорах с руководством Казахстана по вопросам цифровизации.

Российская делегация поделилась главными достижениями в цифровизации. Заявлено, что на сегодняшний день Россия – один из лидеров по количеству пользователей электронных государственных услуг.

Портал Госуслуг объединяет более 110 млн пользователей, ежедневно через него подается свыше 2 млн заявлений. Почти 80% всех зачислений в детские сады, школы, вузы, кружки и секции идет через «Госуслуги».

Григоренко отметил, что Россия входит в число немногих государств, развивающих низкоорбитальную спутниковую группировку. В 2024 году было запущено 6 таких аппаратов. К 2030 году планируется запуск свыше 290 низкоорбитальных спутников, что позволит обеспечить 100% покрытия Земли быстрым и доступным интернетом.

«Цифровая трансформация – это не гонка технологий, а общая эволюция. <…> Ведь конечная цель цифровизации – не сами технологии, а повышение качества жизни граждан через развитие экономики и внедрение по‑настоящему комфортных цифровых решений», – сказал Дмитрий Григоренко.

Стороны назвали развитие технологий биометрической идентификации важным направлением работы. Сегодня в России с помощью биометрии можно оплачивать покупки и проезд в метро, получать услуги в МФЦ и даже регистрировать бизнес в онлайн.