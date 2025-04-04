Почти 2 млн россиян оформили микрозаймы, чтобы оплатить корзину на маркетплейсе

В 2024 году число заемщиков МФО увеличилось на 24% и составило 14,8 млн человек. Из них 28% или около 1,8 млн клиентов оформили договор из-за покупок на маркетплейсе.

Полная стоимость кредитов в этом сегменте микрозаймов составляет 50-60%, пишет Frank Media со ссылкой на данные Центробанка.

На рынок микрозаймов в 2024 году впервые пришло 6,5 млн россиян. Лидером по привлечению клиентов стал сегмент дорогих займов — с полной стоимостью кредита 280% и больше. В этой нише стало на 32% больше заемщиков.

По мнению директора департамента небанковского кредитования Центробанка Ильи Кочеткова, на рост повлияло то, что «одна компания» выдает большое число дорогих займов мигрантам. Какая именно МФО этим занимает, представитель ЦБ не уточняет.

Сейчас регулятор готовится реформировать рынок МФО. После первого этапа, в 2026 году, портфель таких организаций сократится до 40%. Этому будет способствовать ограничение «два займа в одни руки».