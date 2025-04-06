ЦБ: подозрительных операций стало меньше

Они снизились со 113 млрд до 90 млрд рублей. И это сокращение было более значительным, чем за два предыдущих года (на 5% — в 2022 г. и на 12% — в 2023 г.), сказано в аналитическом материале Центробанка.

Операции с признаками вывода средств за рубеж уменьшились за год на 17% — до 25,6 млрд рублей. Как и раньше, в основном для них использовали авансовые платежи по импортным поставкам без последующего ввоза товара в Россию. Объем этих схем стал меньше на треть. Но выросла доля подозрительных переводов нерезидентам за товары, которые якобы приобретаются у них на территории РФ без пересечения границы.

Объемы незаконного обналичивания снизились на 22% — до 64,2 млрд рублей. При этом более чем в 2 раза сократилось обналичивание по платежным картам компаний и ИП.

«Банки смогли эффективно противодействовать рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, в том числе благодаря развитию инструментов онлайн-контроля подозрительных операций, а также оперативному выявлению рисков на платформе “Знай своего клиента”, — отмечает ЦБ.

В октябре 2024 года Банк России открыл сервис, с помощью которого любой может проверить, не относится ли компания к высокому уровню риска на платформе. С момента открытия к нему обратились более 200 тыс. раз.