Уточнили контрольные соотношения для новой формы РСВ

Действующие контрольные соотношения ранее были доведены письмом ФНС от 12.02.2025 № БС-4-11/1275@.
Их ФНС уточнила письмом от 02.04.2025 № БС-4-11/3511@.
Поправки, в частности, касаются льготных тарифов 20 (МСП), 07 (суда РМРС), 19 (участники САР), 30 (МСП – обрабатывающее производство). Будут проверять наличие компании в соответствующем реестре (реестр МСП и т. д.) не только на конец каждого месяца, но и на 31.12 предыдущего года.
Напомним, для бизнеса из обрабатывающей сферы важно иметь основной код ОКВЭД именно на начало года. Срочная смена кода ОКВЭД в течение года не поможет, применять пониженный тариф 7,6% можно будет только со следующего года. Об этом мы рассказывали тут.
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