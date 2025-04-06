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ФНС подвела итоги 2024 года: рекордные поступления и рост НДФЛ на 28%

ФНС опубликовала отчет о своей деятельности за 2024 год. Основные итоги впечатляют: рост налоговых поступлений, цифровизация и повышение эффективности контрольной работы.

Поступления по уровням бюджетной системы РФ

На сайте налоговой опубликовали итоги деятельности ФНС России за 2024 год. Вот тут можно скачать все отчеты об итогах деятельности ФНС России за последние 18 кварталов.

🔹 Налоговые поступления

Доходы бюджетной системы РФ в 2024 году выросли на 20% по сравнению с 2023 годом и составили 56,3 трлн рублей.
Из них:
– федеральный бюджет получил 18,7 трлн (+13%)
– консолидированные бюджеты регионов — 24,8 трлн (+21%)
– страховые взносы — 12,8 трлн (+26%)

🔹 НДФЛ: +28%

Поступления по НДФЛ выросли до 8,4 трлн рублей (+28% к 2023 году). Основные причины — рост фонда оплаты труда, увеличение дивидендов (+34%), доходов по 3-НДФЛ (+45%) и отмена льготы по вкладам.

🔹 Имущественные налоги

Поступления по имущественным налогам составили 1,84 трлн рублей (+9,5%). Рост обеспечили ввод новых объектов, пересмотр кадастровой стоимости и взыскание задолженности.

🔹 Страховые взносы

Увеличение поступлений на 2,2 трлн рублей (+20,9%) связано с ростом зарплат и переносом сроков уплаты за декабрь.

🔹 Спецрежимы

Поступления от УСН, НПД, патентов и ЕСХН составили 1,45 трлн рублей (+41%). Особенно выросли сборы от НПД (+60%) и патентов (+137%).

🔹 АУСН

Систему применяют 22,7 тыс. налогоплательщиков, сумма исчисленного налога — 3,9 млрд рублей.

🔹 Контрольная работа

ФНС доначислила 408 млрд рублей (+13%) по итогам проверок:
– 258 млрд — за счёт аналитической работы
– 150 млрд — по выездным проверкам
Камеральные проверки принесли 165,5 млрд рублей (+27%).

🔹 Цифровизация

В платформе «ЦПРР» хранится 1,9 млн машиночитаемых доверенностей, 80% из них действующие.
Доля электронных счетов-фактур — 55%.

🔹 Личные кабинеты

– 60,8 млн — пользователей-физлиц
– 3,4 млн — ИП
– 2,5 млн — организаций
Сайт ФНС за год посетили 165 млн раз.

🔹 Кадры

В службе работают 146 тысяч сотрудников. В 2024 году реализованы десятки инициатив по цифровизации, наставничеству и обучению.

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