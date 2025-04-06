ФНС подвела итоги 2024 года: рекордные поступления и рост НДФЛ на 28%

🔹 Налоговые поступления
Доходы бюджетной системы РФ в 2024 году выросли на 20% по сравнению с 2023 годом и составили 56,3 трлн рублей.
Из них:
– федеральный бюджет получил 18,7 трлн (+13%)
– консолидированные бюджеты регионов — 24,8 трлн (+21%)
– страховые взносы — 12,8 трлн (+26%)
🔹 НДФЛ: +28%
Поступления по НДФЛ выросли до 8,4 трлн рублей (+28% к 2023 году). Основные причины — рост фонда оплаты труда, увеличение дивидендов (+34%), доходов по 3-НДФЛ (+45%) и отмена льготы по вкладам.
🔹 Имущественные налоги
Поступления по имущественным налогам составили 1,84 трлн рублей (+9,5%). Рост обеспечили ввод новых объектов, пересмотр кадастровой стоимости и взыскание задолженности.
🔹 Страховые взносы
Увеличение поступлений на 2,2 трлн рублей (+20,9%) связано с ростом зарплат и переносом сроков уплаты за декабрь.
🔹 Спецрежимы
Поступления от УСН, НПД, патентов и ЕСХН составили 1,45 трлн рублей (+41%). Особенно выросли сборы от НПД (+60%) и патентов (+137%).
🔹 АУСН
Систему применяют 22,7 тыс. налогоплательщиков, сумма исчисленного налога — 3,9 млрд рублей.
🔹 Контрольная работа
ФНС доначислила 408 млрд рублей (+13%) по итогам проверок:
– 258 млрд — за счёт аналитической работы
– 150 млрд — по выездным проверкам
Камеральные проверки принесли 165,5 млрд рублей (+27%).
🔹 Цифровизация
В платформе «ЦПРР» хранится 1,9 млн машиночитаемых доверенностей, 80% из них действующие.
Доля электронных счетов-фактур — 55%.
🔹 Личные кабинеты
– 60,8 млн — пользователей-физлиц
– 3,4 млн — ИП
– 2,5 млн — организаций
Сайт ФНС за год посетили 165 млн раз.
🔹 Кадры
В службе работают 146 тысяч сотрудников. В 2024 году реализованы десятки инициатив по цифровизации, наставничеству и обучению.
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