Что изменилось в декларации по НДС

25 апреля – крайний срок сдачи декларации по НДС за 1 квартал 2025 года. Ее надо будет сдавать по новой форме.

Изменения внесены в целях реализации положений, касающихся исчисления и уплаты НДС плательщиками УСН, а также уплаты НДС при реализации физлицам товаров ЕАЭС посредством электронных торговых площадок.

Титульный лист и раздел 1 сдают все налогоплательщики (налоговые агенты), поясняют налоговики. Разделы 2—12, а также приложения к разделам 3, 8 и 9 включаются в состав декларации при осуществлении налогоплательщиком соответствующих операций.

В раздел 3 добавлены строки 021, 022, 031, 032, 033, 034. В них отражают базу и сумму налога для ставок 7%, 5%, 16,67%, 9,09%, 7/107% и 5/105% соответственно. Строки 045 и 046 исключены.

В книгу продаж и ее дополнительный лист включены графы:

«Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 5%»;

«Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 7%»;

«Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 5%»;

«Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 7%».