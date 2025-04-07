Число КИК сократилось впервые за восемь лет

Из-за того, что в 2022 году контролирующие лица не успели закрыть иностранные компании, число КИК начало сокращаться только в 2023 году.

В 2023 году число контролируемых иностранных компаний (КИК) впервые за восемь лет сократилось на 9% —до 41,1 тыс. организаций.

Результаты сравнивали с 2022 годом, когда количество КИК выросло на 21%, до 45,6 тыс. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ФНС.

98% задекларированных КИК приходится на иностранные организации, а остальные 2% — это иностранные структуры, например, такие как фонды, трасты, товарищества. Такое соотношение не меняется последние несколько лет. Статистику за налоговый период 2024 года ФНС опубликует только в отчете о работе службы за 2025 год.

Сейчас декларировать КИК должны российские юрлица с долей участия иностранной организации более 25% или свыше 10%, если общая доля всех резидентов РФ превышает 50%. После того, как ввели механизм контроля за зарубежными активами, число КИК постоянно росло на 15% в год. В 2022 году на фоне санкционного вмешательства предприниматели стали чаще декларировать КИК.

За 2023 год число уведомлений о КИК выросло на 12%, их подали 20,48 тыс. человек. 83% сообщений пришлось на физлица, а 17% — на юридические лица.