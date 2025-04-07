Юристы жалуются на сложные языковые конструкции в налоговых законах

Чтобы описать налоговые поправки, законодатели составили максимально сложное предложение из 382 слов. В течение 10 лет Налоговый кодекс меняют в среднем каждые 10 дней.

В 2024 году парламент принял 34 закона по изменению налоговой системы, причем 145 предложений русского языка составлены из более чем 100 слов. Такие сложные конструкций не очень понятны даже специалистам.

Управляющий партнер Taxadvisor Дмитрием Костальгиным провел лингвистический анализ поправок в НК за последние семь лет и выяснил, что почти в три раза выросло число тяжелых предложений, которые состоят из более 100 слов. Например, в 2018-2022 годах количество слов в предложениях налоговых законов не превышало 85. Об этом пишут «Ведомости».

Антирекорд зафиксировали в 2024 году, когда для описания закона понадобилось предложение из 382 слов и 51 запятой.

Кроме того, анализ показал, что НК меняется чаще других нормативных актов РФ. За последние 10 лет в него вносили поправки в среднем каждые 10 дней.