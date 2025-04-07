Юристы жалуются на сложные языковые конструкции в налоговых законах

В 2024 году парламент принял 34 закона по изменению налоговой системы, причем 145 предложений русского языка составлены из более чем 100 слов. Такие сложные конструкций не очень понятны даже специалистам.
Управляющий партнер Taxadvisor Дмитрием Костальгиным провел лингвистический анализ поправок в НК за последние семь лет и выяснил, что почти в три раза выросло число тяжелых предложений, которые состоят из более 100 слов. Например, в 2018-2022 годах количество слов в предложениях налоговых законов не превышало 85. Об этом пишут «Ведомости».
Антирекорд зафиксировали в 2024 году, когда для описания закона понадобилось предложение из 382 слов и 51 запятой.
Кроме того, анализ показал, что НК меняется чаще других нормативных актов РФ. За последние 10 лет в него вносили поправки в среднем каждые 10 дней.
Комментарии6
Это ещё что!
Иногда проскакивает в новостях, что надо бы в новой редакции переиздать бы....
Наверное в нём вообще одним предложением обойдутся!
ну наконец-то! хоть кто-то вынес этот факт из внутренней кухни в общественное пространство. предложения размером в полный абзац, это, конечно, он и есть.... один плюс - тренировка памяти. ведь пока дочитаешь до конца, начало предложения уже скрылось где-то за горами и лесами.
Скорее всего это предложением с перечислением, с однородными членами предложения. Конечно это ничего не оправдывает, но немного объясняет.
так все это специально же, чтобы трактовать в нужную пользу потом
А может наоборот? чтобы в будущем ушлые юристы из-за якобы недосказанности правил/законов не выкручивали вверх тормашками чего нет и чёрное не выдавали за белое