Выдачи ипотеки упали почти на 44%

В марте банки оформили ипотечные кредиты на 248,7 млрд рублей. Это на 43,7% меньше, чем в прошлом году.

В первом квартале 2025 года объем выданной ипотеки сократился на 43,7% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Всего клиентам удалось оформить кредиты на покупку жилья на общую сумму 589,7 млрд рублей.

«За первый квартал было выдано ипотеки на 589,7 млрд рублей, что на 43,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года», — сказано в исследовании Frank RG.

В марте 2025 года банки выдали ипотеку на 248,7 млрд рублей, что на 13,5% больше результатов февраля этого года и на 43,7% ниже марта 2024 года. По сравнению с февралем средний размер кредита вырос на 4,1% и в марте составил 4,9 млн рублей.

Эксперты связывают такую динамику с мерами Центробанка по охлаждению ипотечного рынка, а также с ростом цен на жилье и рыночных ставок по кредитам.