Какой налог должен платить ИП при продаже квартиры

В общем случае освобождение от НДФЛ при большом сроке владения не действует при продаже имущества, которое использовалось в бизнесе. Но этот запрет не применяется для жилья и транспорта.

Об этом напоминает Минфин в письме от 23.12.2024 № 03-04-05/130241.

Если бывший ИП владел квартирой более 5 лет, но использовал ее в предпринимательской деятельность (например, сдавал в аренду), то при ее продаже он не будет платить НДФЛ.

Если же ИП получает доход от продажи имущества в рамках своей предпринимательской деятельности, то с этого дохода он должен платить предпринимательский налог (например, по УСН).

То, что при большом сроке владения квартиру можно продать без НДФЛ, даже если ее использовали в бизнесе, Минфин ранее пояснял в письме от 16.07.2024 № 03-04-05/66503.