Какой налог должен платить ИП при продаже квартиры

Об этом напоминает Минфин в письме от 23.12.2024 № 03-04-05/130241.
Если бывший ИП владел квартирой более 5 лет, но использовал ее в предпринимательской деятельность (например, сдавал в аренду), то при ее продаже он не будет платить НДФЛ.
Если же ИП получает доход от продажи имущества в рамках своей предпринимательской деятельности, то с этого дохода он должен платить предпринимательский налог (например, по УСН).
То, что при большом сроке владения квартиру можно продать без НДФЛ, даже если ее использовали в бизнесе, Минфин ранее пояснял в письме от 16.07.2024 № 03-04-05/66503.
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