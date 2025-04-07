ФНС дала разъяснения по последней отчетности при закрытии ИП

Если ИП закрывает деятельность и ликвидируется, необходимо сдать РСВ за период с начала расчетного периода по день представления этого расчета с определенным для каждого квартала ликвидационным кодом. В последующем отчетность по страховым взносам сдавать не надо.

Расчеты 6-НДФЛ заполняют и представляют нарастающим итогом. Последний отчетный период определяется датой снятия ИП с учета. При этом в последнем 6-НДФЛ указывают код отчетного периода при прекращении деятельности (83, 84, 85 или 86 в зависимости от периода) и заполняют приложение 2 (справки о доходах).

Эти пояснения ФНС дала в своем телеграм-чате.