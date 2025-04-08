Как бухгалтеры ошибаются в ЕНП-уведомлениях

Сколько строк в разделе 1 формы 6-НДФЛ, столько и ЕНП-уведомлений на НДФЛ должно быть сдано.

Об этом сообщает региональное УФНС, называя частые ошибки бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП.

Ошибки такие:

сдача уведомлений после сдачи отчетности по соответствующему налогу и сроку уплаты;

указание неверного кода периода;

сдача уведомлений по НДФЛ только по основной налоговой базе (КБК 182 1 01 02010 01 1000 110), при этом уведомление по районному коэффициенту (КБК 182 1 01 02210 01 1000 110) отсутствует;

по страховым взносам на ОПС, исчисленным по дополнительным тарифам, не указываются их отдельные КБК.