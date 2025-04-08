Как бухгалтеры ошибаются в ЕНП-уведомлениях

Об этом сообщает региональное УФНС, называя частые ошибки бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП.
Ошибки такие:
сдача уведомлений после сдачи отчетности по соответствующему налогу и сроку уплаты;
указание неверного кода периода;
сдача уведомлений по НДФЛ только по основной налоговой базе (КБК 182 1 01 02010 01 1000 110), при этом уведомление по районному коэффициенту (КБК 182 1 01 02210 01 1000 110) отсутствует;
по страховым взносам на ОПС, исчисленным по дополнительным тарифам, не указываются их отдельные КБК.
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