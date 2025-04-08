Налоговики заговорили про нарушения с НДС в контексте «создания чистой налоговой среды»

Об этом сообщил руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин на совещании с правоохранителями.
Он отметил, что ключевое в отсеивании такого контингента — проверка достоверности ЕГРЮЛ. По итогам совместной работы с органами правопорядка за два последних года удалось снизить количество компаний с признаками фиктивности в 1,8 раза. Для устранения схем фиктивной регистрации с прокуратурой принимаются меры по ограничению использования массовых адресов.
Статистика налоговых правонарушений показывает, что наибольшее их количество приходится на НДС.
Поэтому идет работа по пресечению деятельности «площадок», незаконно формирующих вычеты по НДС и обналичиванию денег.
Формирование чистой налоговой среды названо ключевым условием для устойчивого развития экономики и основным направлением работы на 2025 год. Очевидно, что налоговики других регионов России тоже придерживаются этой линии.
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