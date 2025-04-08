🎂 Рунету исполнился 31 год. И он растет быстрее мирового

Вчера, 7 апреля 2025 года, в России отмечали день рождения Рунета. В этот день в 1994 году состоялся официальной запуск доменной зоны .RU.

Работников отрасли и всех пользователей поздравил с праздником зампредседателя Правительства Дмитрий Григоренко.

«Сегодня 84% населения страны старше 12 лет пользуется интернетом. Это 101,7 миллиона россиян, которые выходят в сеть ежедневно, и 103,1 миллиона человек – ежемесячно. Важной задачей становится обеспечение равного доступа жителей всей страны к пользованию интернетом. В нацпроекте “Экономика данных„ большое внимание уделено повышению уровня доступа в интернет на территории всей страны за счет спутниковой связи. Планируется, что к 2030 году российская низкоорбитальная группировка будет насчитывать свыше 290 спутников», – рассказал Григоренко.

Сейчас в российской доменной зоне зарегистрировано порядка 6 млн доменов. И российское доменное пространство растет быстрее мирового: в 2024 году рост зоны .RU — 7%, а доменная зона .COM сократилась на 2,4%. Такой масштаб дает огромные возможности для развития отрасли, но и накладывает ответственность за безопасность пользователей как на государство, так и на бизнес, предоставляющий свои услуги и сервисы в интернет-пространстве.

Для защиты граждан от кибермошенников Правительство совместно с правоохранительными органами и Банком России разработало пакет из 30 мер. Принятые Госдумой в конце марта и подписанные Президентом Владимиром Путиным поправки в законодательство вводят идентификацию пользователей связи, маркировку звонков, а также запрещают сотрудникам госорганов, банков и операторов связи взаимодействовать с гражданами через мессенджеры. Эти и другие меры направлены на предотвращение мошеннических действий», – напомнил Дмитрий Григоренко.

Применение современных инструментов идентификации снизит объем мошеннических операций, позволит надежно защитить личные деньги и персональные данные населения.

Российский сегмент интернета – это и вклад в экономику. Так, доля электронной коммерции в торговом обороте России – 19%. А общий объем экономики Рунета по итогам 2024 года составил более 20 трлн рублей.

За последние пять лет ИТ-сфера стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике. Для ее дальнейшего развития по решению Владимира Путина с 2025 года запущен нацпроект «Экономика данных» для ускорения цифровизации, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.