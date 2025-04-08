Минфин: федеральный бюджет в марте сложился с профицитом

Доходы бюджета выросли на 3,8%, а расходы на 24,5%, что связано с ускоренным финансированием проектов в январе 2025 года.

Минфин дал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в первом квартале 2025 года.

Расходы бюджета выросли на 24,5% и составили 11,224 трлн рублей. Итоговый дефицит сформировался на уровне 2,173 трлн рублей или 1% ВВП. Это на 1,878 трлн выше, чем в том же периоде 2024 года.

«Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года и не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом. При этом в марте текущего года федеральный бюджет сложился с профицитом», — сказано на сайте Минфина.

С января по март доходы бюджета выросли до 9,05 трлн рублей, что на 3,8% больше, чем в первом квартале 2024 года.

Ненефтегазовые доходы составили 6,408 трлн рублей и прибавили 10,6%, что превысило планы министерства. Нефтегазовые доходы сократились на 9,8%, до 2,642 трлн рублей. Это связывают с доплатной по НДПИ в прошлом году, а также со снижением средней цены на нефть.