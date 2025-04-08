Глава ЦБ: период высокой ключевой ставки не будет бесконечным

Центробанк уже наблюдает эффект от высокой ключевой ставки. Как минимум, замедление инфляции не прекращается.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокая ключевая ставка не может держаться бесконечно. Недельная статистка показывает, что замедление инфляции не останавливается. Уже сейчас регулятор видит эффект от высокой ключевой ставки.

«Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным», — сказала Эльвира Набиуллина.

Ключевая ставка с октября 2024 года держится на рекордно высоком уровне — 21% годовых. Новое решение о ключевой ставке совет директоров ЦБ примет на заседании 25 апреля 2025 года.

Недавно мы писали, что ЦБ «очень переживает», что уже четыре года инфляция находится выше заданной цели.